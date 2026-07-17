Ci sono 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale | la fotografia più completa e incoraggiante di sempre
Una recente stima indica la presenza di 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale, con un intervallo tra 73 e 88 esemplari. Questa è la prima valutazione completa dell'intera popolazione di questa specie nella regione, fornendo dati aggiornati sulla distribuzione e il numero degli esemplari. L'indagine si basa su osservazioni e rilevamenti diretti effettuati nell'area. I risultati rappresentano un dato ufficiale sulla presenza di questa specie nella zona e sono stati pubblicati da un ente di monitoraggio faunistico.
La prima stima di popolazione sull'intero areale dell'orso bruno marsicano conta 81 individui presenti nell'Appennino centrale, con un margine di incertezza compreso tra 73 e 88 orsi. Un dato incoraggiante per il futuro di uno degli animali più minacciati d’Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Marsican Brown Bear attack in orchard yard caught on farmhouse camera
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Temi più discussi: Ci sono 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale: la fotografia più completa (e incoraggiante) di sempre; Lungo l’Appennino centrale vivono 81 orsi marsicani ma resta grave la minaccia di estinzione; Mase: stimati circa 81 orsi marsicani nell’Appennino centrale; PNALM, censimento degli orsi bruni marsicani: 81 esemplari nell’Appennino centrale.
Sono 81 gli orsi bruni marsicani stimati nell’Appennino centrale, con un intervallo compreso tra 73 e 88 esemplari. È quanto emerge dalla prima stima della popolazione realizzata sull’intero areale di distribuzione della sottospecie, presentata oggi al Ministero facebook
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