Ci sono 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale | la fotografia più completa e incoraggiante di sempre

Notizia in breve

Una recente stima indica la presenza di 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale, con un intervallo tra 73 e 88 esemplari. Questa è la prima valutazione completa dell'intera popolazione di questa specie nella regione, fornendo dati aggiornati sulla distribuzione e il numero degli esemplari. L'indagine si basa su osservazioni e rilevamenti diretti effettuati nell'area. I risultati rappresentano un dato ufficiale sulla presenza di questa specie nella zona e sono stati pubblicati da un ente di monitoraggio faunistico.