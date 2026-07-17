Ci sono 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale | la fotografia più completa e incoraggiante di sempre

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una recente stima indica la presenza di 81 orsi bruni marsicani nell'Appennino centrale, con un intervallo tra 73 e 88 esemplari. Questa è la prima valutazione completa dell'intera popolazione di questa specie nella regione, fornendo dati aggiornati sulla distribuzione e il numero degli esemplari. L'indagine si basa su osservazioni e rilevamenti diretti effettuati nell'area. I risultati rappresentano un dato ufficiale sulla presenza di questa specie nella zona e sono stati pubblicati da un ente di monitoraggio faunistico.

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La prima stima di popolazione sull'intero areale dell'orso bruno marsicano conta 81 individui presenti nell'Appennino centrale, con un margine di incertezza compreso tra 73 e 88 orsi. Un dato incoraggiante per il futuro di uno degli animali più minacciati d’Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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