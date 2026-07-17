Il 19 luglio si terrà il tradizionale Corteo Storico a Chiusi della Verna, organizzato dalla Pro Loco locale. La manifestazione prevede sbandieratori, esibizioni di falconeria e rievocazioni storiche, riproponendo l’atmosfera medievale del paese. La giornata si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo vari gruppi e artisti che riproporranno scene e costumi dell’epoca. L’evento è programmato per tutta la giornata e si inserisce nel calendario annuale delle manifestazioni locali.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Domenica 19 luglio andrà in scena il tradizionale Corteo Storico, organizzato dalla P ro Loco La Verna, una manifestazione che ogni anno richiama cittadini e visitatori per celebrare la storica donazione del Monte della Verna a San Francesco d’Assisi da parte del Conte Orlando Catani, episodio che ha dato origine a uno dei luoghi più importanti della spiritualità francescana. L’evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio storico, culturale e religioso del territorio, riportando il pubblico indietro nel tempo grazie alla partecipazione di numerosi figuranti in abiti medievali, spettacoli e momenti di rievocazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiusi della Verna torna nel Medioevo: il 19 luglio il grande Corteo Storico con sbandieratori, falconeria e rievocatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sosta strisce blu: i pagamenti con l'app Telepass anche a Chiusi della VernaA Chiusi della Verna è stato introdotto il pagamento della sosta sulle strisce blu tramite l’app Telepass.

Festa storica a Napoli: corteo con rievocatori e la Sirena Parthenope in abiti d’epoca.A Napoli si è svolto un corteo storico dedicato al Foedus Neapolitanum, con rievocatori in abiti d’epoca e la figura della Sirena Parthenope.

Argomenti più discussi: Tre eventi in tre borghi per Chiusi della Verna in Cammino con la Musica; Tre eventi in tre borghi per Chiusi della Verna in Cammino con la Musica; Alla Colonia sammarinese di Chiusi della Verna il ricordo di don Peppino Innocentini; Ossa umane fuori dal piccolo cimitero di Corezzo nel Comune di Chiusi della Verna.

#at_arezzo dal 29/6 dal luedì al venerdì la corsa id 83538 in partenza da Chiusi della Verna alle ore 19:10 sarà prolungata fino a Corsalone Deposito x.com

Doppio appuntamento tra natura, storia e spiritualità a Chiusi della VernaDoppio appuntamento tra natura, storia e spiritualità nel Comune di Chiusi della Verna. Le date fissate sul calendario sono venerdì 10 luglio con Camminando con le stelle – Miti e leggende alle pendi ... teletruria.it