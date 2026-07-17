La squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio, disputati tra Stati Uniti, Canada e Messico, riceverà un premio aggiuntivo oltre al trofeo e alle medaglie d’oro. Verranno consegnati 30 anelli particolarmente vistosi, realizzati da uno scultore italiano. La competizione coinvolge diverse nazioni e si conclude con la premiazione della squadra campione.

La squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà premiata anche con 30 anelli assai vistosi, oltre a medaglie d’oro e al famoso trofeo (realizzato da uno scultore italiano). Questi anelli sono simili a quelli che vincono le squadre nordamericane nei campionati più importanti al mondo di basket (NBA) e football americano (NFL), per esempio. La FIFA – la federazione internazionale che organizza i Mondiali – ha scritto che in tutto gli anelli prodotti saranno 2.026, ciascuno col proprio numero di serie. Solo 30 andranno alla squadra vincitrice, che è composta da 26 calciatori e molti altri membri dello staff. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilpost.it - Chi vince i Mondiali di calcio verrà premiato con un vistoso anello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHI VINCERÀ il MONDIALE 2026 LA NOSTRA PREDICTION!

Notizie e thread social correlati

Coppa Nexus, la Serie B presenta il suo nuovo e prestigioso trofeo in cristallo. Di cosa si tratta e chi verrà premiatoLa Serie B ha mostrato ufficialmente la nuova coppa in cristallo destinata alle squadre che si distinguono nel campionato.

Bezzecchi provocato con la domanda sui Mondiali di calcio: “Sicuramente non li vince l’Inghilterra”Alla vigilia del Gran Premio di Brno, Marco Bezzecchi è stato scherzosamente interrogato sui pronostici per i Mondiali di calcio.

Temi più discussi: Mondiali 2026: chi vincerà? Ecco cosa dicono i numeri; Mondiali 2026, chi vince tra Inghilterra e Argentina (in fatto di diritti)?; Mondiali 2026. La Svizzera batte la Colombia ai rigori, nei quarti sfiderà l'Argentina; Mondiali di calcio, ecco chi vince: i bookmaker hanno le idee chiare. O quasi. Le quattro super favorite.

Chi vince i Mondiali? Secondo i prediction markets come Kalshi la favorita è la Spagna… #FWC2026 #FIFAWorldCup x.com

La nazionale inglese Under 20 maschile affronterà l'Irlanda ai Mondiali Juniores. reddit

Chi vince i Mondiali di calcio verrà premiato con un vistoso anelloLa squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà premiata anche con 30 anelli assai vistosi, oltre a medaglie d’oro e al famoso trofeo (realizzato ... ilpost.it

Mondiali 2026, un anello stile Nba per chi vince la finale tra Spagna-Argentina: il numero dei pezzi e il valore della grande novitàIl Mondiale di calcio del 2026 si trasforma sempre più in un grande show in pieno stile statunitense, riducendo le distanze con gli ... msn.com