Chi vince i Mondiali di calcio verrà premiato con un vistoso anello

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio, disputati tra Stati Uniti, Canada e Messico, riceverà un premio aggiuntivo oltre al trofeo e alle medaglie d’oro. Verranno consegnati 30 anelli particolarmente vistosi, realizzati da uno scultore italiano. La competizione coinvolge diverse nazioni e si conclude con la premiazione della squadra campione.

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La squadra vincitrice dei Mondiali maschili di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà premiata anche con 30 anelli assai vistosi, oltre a medaglie d’oro e al famoso trofeo (realizzato da uno scultore italiano). Questi anelli sono simili a quelli che vincono le squadre nordamericane nei campionati più importanti al mondo di basket (NBA) e football americano (NFL), per esempio. La FIFA – la federazione internazionale che organizza i Mondiali – ha scritto che in tutto gli anelli prodotti saranno 2.026, ciascuno col proprio numero di serie. Solo 30 andranno alla squadra vincitrice, che è composta da 26 calciatori e molti altri membri dello staff. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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