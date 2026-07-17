Prima di far battere nuovamente il cuore a David Hasselhoff, una delle star più famose del pianeta, Hayley Roberts conduceva una vita comune, lavorando come assistente alle vendite nel reparto abbigliamento della catena Debenhams a Cardiff. Un bellezza eterea che non ha nulla da invidiare alle dive di Los Angeles e che è sempre rimasta una ragazza genuina. La fama non è mai stata una sua priorità, eppure il destino l’ha portata dalle tranquille vallate gallesi ai red carpet più esclusivi del mondo. Il primo incontro con David Hasselhoff. Tutto ha avuto inizio nel 2011, quando David Hasselhoff si trovava a Cardiff impegnato come giudice di Britain’s Got Talent. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Hayley Roberts, la splendida terza moglie di David Hasselhoff

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