Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Bastad, in corso sulla terra rossa in Svezia. Nell’ultimo turno, ha battuto un avversario in crescita, che si sta avvicinando alla top-20. La semifinale si giocherà contro un giocatore che ha eliminato un avversario di livello superiore nel turno precedente. La partita si disputerà sulla stessa superficie del torneo.

Luciano Darderi si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Bastad, in corso di svolgimento sulla terra rossa della località svedese. Il tennista italiano sta cercando di onorare una cambiale di 250 punti derivante dal trionfo conseguiti dodici mesi fa a Umago e punta ad alzare al cielo il trofeo per tornare nella top-20 del ranking ATP, impresa non impossibile per la testa di serie numero 2 del seeding. Il 24enne tornerà in campo sabato 18 luglio per affrontare il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, che nel corso della settimana ha regolato nell’ordine lo spagnolo Damas, l’olandese van de Zandschulp e il nostro Stefano Travaglia.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta Darderi nella semifinale di Bastad? Un avversario in crescita per avvicinare la top-20

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