ChatGpt come i social ricorderà agli adolescenti di fare una pausa

OpenAI ha annunciato aggiornamenti per ChatGPT, includendo promemoria per le pause durante l’uso, un sistema di stima dell’età e nuovi controlli parentali. Questi cambiamenti sono stati comunicati tramite il blog ufficiale dell’azienda e mirano a tutelare i minori. La misura si inserisce in un quadro di iniziative adottate per regolamentare l’uso delle tecnologie da parte degli adolescenti, con particolare attenzione alle richieste di governi e dell’Unione Europea.

Un promemoria per le pause, un sistema di stima dell’età, nuovi controlli parentali. OpenAI - nel suo blog ufficiale - aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all’attenzioni dei governi monciali e dell’Ue. «Gli adolescenti sono la prima generazione a crescere con l’IA, oggi quasi nove su dieci che utilizzano ChatGPT se ne servono nell’arco di una settimana. L’accesso deve essere accompagnato da misure di protezione pensate specificamente per loro», scrive la società. Se il sistema rileva che l’utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre «automaticamente un’esperienza più adatta alla sua età» per mettere al riparo i più giovani da «contenuti potenzialmente inappropriati». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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