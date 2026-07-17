Cessione del quinto | in quali casi può essere applicato in busta paga?
Un dipendente può avere trattenuto in busta paga un prestito tramite la cessione del quinto, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1801950. La normativa permette di estinguere il prestito con una trattenuta diretta sulla retribuzione, senza passare per il conto corrente. La trattenuta avviene direttamente dal salario mensile, con limiti di importo e durata stabiliti dalla legge.
La normativa italiana (D.P.R. n. 1801950) consente ai dipendenti di contrarre prestiti da estinguere non con un prelievo in conto corrente ma direttamente in busta paga con una trattenuta operata dal datore di lavoro. Si parla infatti di cessione di quote dello stipendio, o cessione del quinto. Tra gli obiettivi primari del legislatore figura la tutela del benessere economico del dipendente, in modo da evitare che si trovi a far fronte a trattenute mensili eccessivamente onerose. Analizziamo quindi in dettaglio i limiti imposti dalla normativa alla cessione dello stipendio. Indice. Chi può ottenere la cessione del quinto dello stipendio?. La cessione del quinto dello stipendio è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, siano essi a tempo indeterminato o, al contrario, titolari di un contratto a termine. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
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