Il mercato delle neopromosse in Serie B si sta riscaldando con diversi acquisti e cessioni. Tra i nomi discussi ci sono giocatori come Cerri, Acampora e Moncini, coinvolti in trattative e trasferimenti recenti. Un’amichevole tra Arezzo e Napoli si svolgerà nuovamente il 22 luglio nello stesso luogo di un anno fa, richiamando l’attenzione sulla stagione che sta per iniziare. La riproposizione di questa partita segna l’avvio delle attività pre-campionato.

Un’estate fa, a Dimaro, l’impensabile Arezzo-Napoli 2-0 lasciava intendere che nella stagione ci sarebbe poi stato qualcosa di magico. Guarda caso, un anno dopo, l’amichevole verrà riproposta nella stessa data (sempre il 22 luglio) e nello stesso luogo. Chissà. Cristian Bucchi intanto sorride perché ha ritrovato la B nel saliscendi della sua carriera. E anche perché il ds Nello Cutolo sta lavorando per consegnargli una squadra competitiva, su misura per il 4-3-3 che sarà il sistema di riferimento. Al centro dell’attacco (liberandosi dal Cesena) è arrivato Alberto Cerri, con tanta fiducia addosso certificata anche da tre anni di contratto. Bucchi ama giocare con un centravanti strutturato e il titolare sarà lui, con uno tra Cianci e Ravasio (più il primo) a dargli il cambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cerri, Acampora, Moncini e...: Serie B, il mercato delle neopromosse si accende

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