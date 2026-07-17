Amorim, nuovo allenatore del Milan, ha lasciato il calcio inglese, dove la squadra ha concluso al 15esimo posto in Premier e lui è stato esonerato. Ora si concentra sulla sua nuova sfida, puntando su centralità, gioco e comunicazione. La sua esperienza nel calcio internazionale sarà alla base del suo approccio con il club, senza riferimenti a precedenti esperienze in Inghilterra. La sua nomina segna un cambio di rotta per il team.

Il calcio gli è mancato e vuole dimenticare Manchester, con cui non è che sia andato granché d’accordo. Prima il 15esimo posto in Premier, poi l'esonerato. Ora Ruben Amorim cerca il riscatto al Milan, e le prime impressioni sono tutt'altro che negative. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Video.gazzetta.it - Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come sta cambiando la comunicazione dei profumi tra serie editoriali e docufilmNegli ultimi tempi si osserva un'evoluzione nella comunicazione dei profumi, che si manifesta attraverso una maggiore attenzione a serie editoriali e...

Milan, Diddi non ha dubbi: "Gonçalo Ramos è l'attaccante perfetto per il gioco di Amorim. Ecco perché"Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro più bonus, diventando così il trasferimento più costoso della storia...

Argomenti più discussi: Premi di Lega, Thomas Beretta è il re del muro: per il centrale della Vero Volley Monza 44 block vincenti; Calciomercato Lazio, Gattuso ha il suo nuovo centrale: ecco Danilho Doekhi; Novomatic Italia, Buechele: L’innovazione è una leva centrale di tutela. Un mercato legale moderno riduce lo spazio del gioco illegale - AGIMEG; Quarto giorno di ritiro: si lavora a Viery - Dragusin coppia centrale. Jimenez lungamente a colloquio con Grosso.

America Latina: in Argentina l’incontro internazionale dei missionari digitali. Elizalde (Celam) mette in evidenza la centralità delle reti e della piattaforma Adn-CelamAndate a riparare le reti!: a partire da questo appello, lanciato da Papa Leone XIV nel luglio del 2025, durante il Giubileo dei missionari digitali a Roma, l’équipe dei Comunicatori di Schoenstatt ... agensir.it