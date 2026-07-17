Una parete del cimitero è crollata nel territorio di Cento e Alto Ferrarese, causando danni significativi. Nelle zone circostanti, i campi sono stati colpiti da danni estesi e si stanno ancora effettuando interventi per ripristinare la viabilità. La situazione ha portato una lista civica all’opposizione del Comune a chiedere al sindaco di attivarsi per il riconoscimento dello stato di emergenza. La zona è ancora sotto osservazione.

Tantissimi danni registrati in tutto l’Alto ferrarese dove anche ieri sera si stava lavorando per ripristinare la viabilità in tutto il territorio. Danni talmente ingenti da spingere Avanti Cento, lista civica all’opposizione del Comune guerciniano, a chiedere al sindaco che si attivi per il riconoscimento dello stato d’emergenza. Dal centro di Cento alle frazioni. Ad Alberone alberi su auto parcheggiate, caduti i pannelli di parte della copertura del porticato del White Park. A Reno Centese il vento ha sollevato porzioni di copertura della chiesa facendo volare a terra i coppi e devastando i luoghi della sagra in corso e della mostra di Marzia Patino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento e Alto ferrarese. Crolla parete al cimitero. E nei campi è un disastro

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