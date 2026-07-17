Cavallaro CISAL | Tra AI e tagli pensionistici il futuro dei docenti è a rischio INTERVISTA

Notizia in breve

Il rappresentante della CISAL ha dichiarato che tra l’introduzione dell’intelligenza artificiale e i tagli alle pensioni, il futuro degli insegnanti è in pericolo. Ha sottolineato che il settore dell’istruzione è fondamentale per la crescita della futura classe dirigente del paese e ha evidenziato l’importanza di non commettere errori in questa fase. La discussione riguarda le possibili conseguenze di queste misure sulla qualità dell’educazione e sulla stabilità professionale degli insegnanti.