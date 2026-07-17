Si è concluso a Castelnuovo il " Fiorentina Camp ", il primo "camp" estivo ufficiale organizzato in Garfagnana dalla società gigliata, svoltosi al "Nardini", con la partecipazione di tanti bambini e bambine. La Fiorentina, società con cui la società di casa ha instaurato un proficuo rapporto di affiliazione, ha messo a disposizione i propri tecnici. "Un bel gruppo di giovani atleti, di varie età: dai più piccoli fino ai 12 anni – spiegano il responsabile unico del settore giovanile, Pierfranco Tardelli e il direttore del settore giovanile e scuola calcio, Simone Vanni – ha preso parte a questa esperienza sportiva e formativa, vivendo per cinque giorni come dei veri atleti professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Sport.quotidiano.net - Castelnuovo - Settore giovanile. Successo allo stadio "Nardini» per il primo "Fiorentina camp»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abruzzo Goal! 13 Luglio 2026 | Lanciano, Eccellenza, Promozione e ultime di mercato

Notizie e thread social correlati

L’appuntamento è giunto alla undicesima edizione. Settore giovanile della Cdr . Il Summer Camp chiude la stagioneLa seconda settimana del Cidi Summer Camp, alla sua undicesima edizione, si è conclusa, segnando la fine della stagione 2025-26 per il settore...

Dal 6 al 10 luglio allo stadio Raibosola di Comacchio. Un camp per i portieri. Da un’idea di NordiDal 6 al 10 luglio, allo stadio Raibosola di Comacchio, si tiene un campo estivo dedicato ai portieri.

Temi più discussi: La sesta edizione a Capezzana. Piacenti batte tutti al torneo di tennistavolo; Castelnuovo - Settore giovanile. Successo allo stadio Nardini per il primo Fiorentina camp; VIDEO, ora a CASTELNUOVO si fa sul SERIO nel SETTORE GIOVANILE; Tutti i NOMI del SETTORE GIOVANILE e SCUOLA CALCIO del CASTELNUOVO G.

Castelnuovo - Settore giovanile. Successo allo stadio Nardini per il primo Fiorentina campSi è concluso a Castelnuovo il Fiorentina Camp, il primo camp estivo ufficiale organizzato in Garfagnana dalla società gigliata, ... sport.quotidiano.net

I giovani sono il futuro. Il Castelnuovo ci credePresentati dal responsabile unico Tardelli il settore giovanile e la scuola calcio. Ecco il quadro completo degli allenatori delle varie squadre e tutti gli staff. msn.com