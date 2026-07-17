Castelnuovo - Settore giovanile Successo allo stadio Nardini per il primo Fiorentina camp

Da sport.quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è concluso a Castelnuovo il " Fiorentina Camp ", il primo "camp" estivo ufficiale organizzato in Garfagnana dalla società gigliata, svoltosi al "Nardini", con la partecipazione di tanti bambini e bambine. La Fiorentina, società con cui la società di casa ha instaurato un proficuo rapporto di affiliazione, ha messo a disposizione i propri tecnici. "Un bel gruppo di giovani atleti, di varie età: dai più piccoli fino ai 12 anni – spiegano il responsabile unico del settore giovanile, Pierfranco Tardelli e il direttore del settore giovanile e scuola calcio, Simone Vanni – ha preso parte a questa esperienza sportiva e formativa, vivendo per cinque giorni come dei veri atleti professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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