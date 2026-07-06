L’appuntamento è giunto alla undicesima edizione Settore giovanile della Cdr Il Summer Camp chiude la stagione
La seconda settimana del Cidi Summer Camp, alla sua undicesima edizione, si è conclusa, segnando la fine della stagione 2025-26 per il settore giovanile della Cdr. Durante l’evento, i partecipanti hanno preso parte a diverse attività sportive e ricreative, che hanno coinvolto i giovani della cantera orange. La conclusione dell’appuntamento ha visto un momento di chiusura ufficiale, senza ulteriori incontri programmati.
Con la fine della seconda settimana del ’ Cidi Summer Camp ’, giunto alla 11° edizione, è calato il sipario della stagione 2025-26 per le formazioni della ’ cantera orange ’. Anche quest’ anno circa un centinaio di ragazzi del settore giovanile, divisi nelle due settimane, hanno potuto praticare sport, usufruendo delle strutture di Fanano e alloggiando al Park Hotel, per tanti anni quartier generale della prima squadra del Modena. Durante la permanenza ha fatto visita ai ragazzi anche Pier Francesco Pivetti, ds della prima squadra di Eccellenza. Il camp è stata la chiusura ideale di una stagione agonistica ricca di soddisfazioni nei tornei primaverili per le squadre della Cdr Mutina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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