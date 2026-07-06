L’appuntamento è giunto alla undicesima edizione Settore giovanile della Cdr Il Summer Camp chiude la stagione

Notizia in breve

La seconda settimana del Cidi Summer Camp, alla sua undicesima edizione, si è conclusa, segnando la fine della stagione 2025-26 per il settore giovanile della Cdr. Durante l’evento, i partecipanti hanno preso parte a diverse attività sportive e ricreative, che hanno coinvolto i giovani della cantera orange. La conclusione dell’appuntamento ha visto un momento di chiusura ufficiale, senza ulteriori incontri programmati.