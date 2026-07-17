Il gip ha respinto l’archiviazione e disposto nuove indagini sulla morte di un giovane di Castellaneta, avvenuta il 17 settembre dopo essere precipitato in una scarpata. La decisione arriva dopo che sono state sollevate questioni riguardo a omissioni e versioni dei fatti contraddittorie. La procura continuerà a investigare per chiarire le circostanze del decesso.

Troppe omissioni e versioni rovesciate. Insomma, i dubbi sulla morte di Raffaele Laera, il giovane di Castellaneta (Taranto) deceduto il 17 settembre del 2022 a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale, sono tanti da meritare un approfondimento delle indagini e tali da indurre il gip del tribunale di Taranto, Giovanni Caroli, a respingere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Saranno svolti nuovi accertamenti a carico di due indagati, un automobilista e un tecnico comunale. Si lavora attorno all'ipotesi di omicidio stradale. I genitori del giovane non hanno mai creduto alla versione... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Castellaneta, morto dopo essere precipitato in una scarpata: il gip respinge l'archiviazione, nuove indagini sul caso Raffaele Laera

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