Castellammare di Stabia muore l’83enne investito sulle strisce | indagini sulla dinamica
Un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Garibaldi, vicino alla villa comunale di Castellammare di Stabia. L’incidente è avvenuto nel tratto adiacente alla zona pedonale. L’uomo era rimasto gravemente ferito e aveva ricevuto cure mediche, ma non è sopravvissuto. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.
Non è sopravvissuto Ugo Schettino, l'uomo di 83 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Garibaldi, lungo il tratto adiacente alla villa comunale di Castellammare di Stabia. Il decesso, come anticipa Il Mattino, è avvenuto nella notte, a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. L'anziano avrebbe festeggiato il suo 84° compleanno nel prossimo mese di novembre. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, in un'area particolarmente frequentata del lungomare cittadino. In base alle prime ricostruzioni, Schettino stava attraversando la carreggiata insieme alla moglie durante una passeggiata quando è stato colpito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Perde il controllo dell'auto e finisce in un dirupo: Ho fatto un incidente venite
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