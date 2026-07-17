Castellammare di Stabia muore l’83enne investito sulle strisce | indagini sulla dinamica

Notizia in breve

Un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Garibaldi, vicino alla villa comunale di Castellammare di Stabia. L’incidente è avvenuto nel tratto adiacente alla zona pedonale. L’uomo era rimasto gravemente ferito e aveva ricevuto cure mediche, ma non è sopravvissuto. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.