Un uomo senza identità è morto giovedì sera alla stazione ferroviaria di Ferrara dopo essere stato investito da un treno. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto sui binari, e le indagini si concentrano sull'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica. Al momento non ci sono elementi che indichino un gesto volontario o un'aggressione. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.

L’uomo, ancora senza identità, sarebbe caduto sui binari. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto L’uomo morto nella serata di giovedì alla stazione ferroviaria di Ferrara sarebbe stato vittima di un tragico incidente e non di un gesto volontario o di un’aggressione. È quanto emerge dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello scalo ferroviario. L’episodio si è verificatointorno alle 22.30e secondo la ricostruzione finora disponibile, la vittima avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sulla banchina, finendo sui binari dove è stata successivamente investita da un treno merci in transito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ferrara, muore investito da un treno alla stazione: indagini in corso per capire la dinamica

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