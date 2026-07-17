Castelfranco Emilia ha lanciato il progetto ‘Castelfranco SiCura’ per coordinare le iniziative di sicurezza avviate negli ultimi anni. La strategia unisce diversi percorsi già attivi, con l’obiettivo di rafforzare la sorveglianza e la tutela del territorio. La proposta mira a creare un’unica struttura che gestisca e monitori le attività di presidio e sicurezza nel comune.

Castelfranco Emilia cambia paradigma sulla sicurezza: si chiama Castelfranco SiCura e riunisce, in un’unica strategia, i vari percorsi iniziati negli ultimi anni, rafforzandoli. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Il progetto si sviluppa su otto assi operativi che coprono l’intero spettro della vita urbana. Sul fronte del presidio del territorio, la Polizia Locale viene ulteriormente valorizzata: aumentano i servizi serali, vengono individuati referenti nelle frazioni collegati al Controllo di Vicinato e si riducono i tempi di risposta alle segnalazioni non urgenti, con l’obiettivo di scendere sotto le 48 ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "’Castelfranco SiCura’ per presidiare il territorio"

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