Il giudice Sabella ha commentato il caso di un uomo condannato in via definitiva per duplice omicidio, tentato omicidio e porto d’armi, affermando che ha ricevuto il minimo della pena. Ha inoltre evidenziato come nel Paese si confonda spesso la legittima difesa con la vendetta. La discussione riguarda la possibilità che si stia incarcerando un innocente.

Giudice Alfonso Sabella, nel caso di Mario Roggero, stiamo mettendo in carcere un innocente? “La risposta è troppo facile. Stiamo mettendo in carcere una persona che è stata condannata con sentenza definitiva per duplice omicidio, un tentato omicidio e porto d’armi. Alla quale è stato applicato il minimo, del minimo, del minimo, della pena. Basti pensare che il minimo per il reato di omicidio è 21 anni! Qui con l’attenuante della provocazione gli hanno dato 14 anni; un’altra ulteriore riduzione gliel’hanno data per le attenuanti generiche; 3 anni appena per il secondo omicidio in continuazione; un anno per il tentato omicidio, sempre in continuazione e 3 mesi appena per il posto d’armi in continuazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Roggero, parla il giudice Sabella: “Ha avuto il minimo del minimo, ma ormai molti nel Paese confondono legittima difesa con diritto di vendetta”

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