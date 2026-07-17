La capogruppo di Forza Italia a Fano ha chiesto di mettere fine alle polemiche interne e di concentrarsi su questioni pratiche. Ha invitato il partito a sostenere i rappresentanti locali e a lavorare insieme senza distrazioni. La richiesta arriva in un momento di tensioni all’interno del partito, con l’obiettivo di favorire un confronto più costruttivo e focalizzato sui temi di interesse pubblico.

"Stop alle polemiche, lavoriamo e confrontiamoci sui temi concreti: il partito ci sia vicino". E’ quanto chiede la capogruppo di Forza Italia Fano, Fiammetta Rinaldi (foto) (unica rappresentante del partito in consiglio comunale) dopo il terremoto delle dimissioni dell’ex assessore regionale Stefano Aguzzi e il commissariamento della segreteria provinciale: Elisabetta Foschi è stata sostituita alla guida del partito da Elia Rossi (sindaco di Monte Grimano) "per non aver assunto una chiara e pubblica presa di posizione a sostegno del candidato del centrodestra Alberto Alessandri alla presidenza della provincia di Pesaro e Urbino ". Rinaldi ha già chiesto un incontro con il nuovo commissario Rossi e con il vice segretario regionale di FI Federico Talè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caso Forza Italia, appello di Rinaldi: "Adesso stop alle polemiche"

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