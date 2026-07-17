Nelle conversazioni intercettate nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione arbitrale, un dirigente dell’associazione degli arbitri ha detto al designatore dell’epoca di voler scoprire se i club preferivano più il Bologna o il derby. In un’altra intercettazione, il designatore ha menzionato di mandare un arbitro specifico, ritenuto preferibile. Le conversazioni sono agli atti di un’inchiesta della procura di Milano che indaga sul sistema arbitrale.

In un’intercettazione, agli atti dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, Riccardo Pinzani, dirigente dell’Associazione italiana arbitri che curava i rapporti con i club, diceva all’allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi (foto): "Io voglio capire da loro se tengono di più al Bologna o al derby". E Rocchi rispondeva: "Per me al Bologna te lo dico io! E gli manderò Colombo lì". È quanto emerge da uno dei dialoghi captati nell’indagine dei pm che hanno chiesto l’archiviazione per Rocchi in relazione alle presunte combine sulle designazioni arbitrali a favore dell’Inter (per la società è stata disposta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso arbitri, Rocchi intercettato: "Mando Colombo, lo preferiscono"

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