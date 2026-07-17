Le intercettazioni tra gli arbitri Rocchi e Pinzani rivelano un commento sul possibile invio di un arbitro a dirigere una partita tra Inter e Bologna, con l’indicazione che la società nerazzurra sarebbe influente. La magistratura ha disposto l’archiviazione dell’indagine, riconoscendo l’esistenza di possibili interferenze ma escludendo che costituiscano reato di frode sportiva. La richiesta di archiviazione era stata presentata a metà luglio.

Per la società nerazzurra, l’archiviazione è già stata disposta: i magistrati hanno riconosciuto l'esistenza di possibili "interferenze", ma hanno escluso che tali condotte integrassero il reato di frode sportiva Nonostante la richiesta di archiviazione depositata il 15 luglio nell’indagine s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caso arbitri, le intercettazioni tra Rocchi e Pinzani: "Mando Colombo all'Inter contro il Bologna, ci tengono"

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Caso Rocchi: ci sono tantissime intercettazioni e (per ora) non coinvolgono altri club, solo uno

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