Caserta muore a 19 anni | i genitori decidono di donare gli organi Volpe dg dell' ospedale | Testimonianza di amore

Un ragazzo di 19 anni è deceduto a causa di un grave trauma cranico. I genitori hanno deciso di donare gli organi del loro figlio, trasformando la perdita in una possibilità di vita per altri. Il direttore generale dell'ospedale ha commentato che questa scelta rappresenta una testimonianza di amore. La donazione è avvenuta presso un ospedale della provincia. Nessun dettaglio sulle modalità di intervento o sui destinatari degli organi è stato reso noto.

La mamma e il papà di un ragazzo deceduto a soli 19 anni, per un severo trauma cranico, hanno scelto di donare i suoi organi traducendo in risorsa di vita la perdita del loro bene più prezioso. La storia arriva da Caserta.Grazie a questo nobile gesto, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il ragazzo era ricoverato in Rianimazione, ha potuto attivare e completare con esito positivo, dopo l’accertamento della morte cerebrale, il percorso della donazione con il prelievo di cuore, reni, cornee. Una donazione che ha riacceso la speranza del futuro in pazienti in attesa di trapianto in ambito regionale. Il Coordinamento... 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

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