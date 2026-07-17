N iente superstizioni per Carlo Conti. Alle 13.13 di venerdì 17 luglio il conduttore ha scelto di nuovo Instagram per annunciare ufficialmente il cast di Tale e Quale Show 2026. A sfidarsi sul palco saranno Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli e Jasmine Carrisi. Con loro anche Andrea Perroni, Vladimir Randazzo, Stefano Meloccaro e Max Paiella. E non saranno soli. “Tale e Quale Show”: il duo Cirilli-Paolantoni emoziona con l’omaggio a Stanlio e Ollio X Leggi anche › “Sanremo Estate”: quest’estate torna il mitico programma (ma senza Carlo Conti) Tale e Quale Show 2026, il cast dei concorrenti, chi sono. Volti della televisione, della musica e dello spettacolo: la formula vincente di Tale e Quale Show non cambia nemmeno per l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Carlo Conti ha annunciato il cast del varietà di Rai 1 che da quest'anno va in onda il mercoledì sera. Dal 23 settembre

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Carlo Conti annuncia la terza decade delle cover e dei duetti di Sanremo 2026

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Niente scaramanzia! Oggi, venerdì 17 luglio, alle 13.13, Carlo Conti ha svelato con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026. Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo: Paola Perego, Maddalena Corv x.com

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