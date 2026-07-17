Un bracciante indiano è morto nei campi di Laterza il 26 maggio 2024. L’imprenditore agricolo responsabile del terreno e suo figlio sono stati arrestati. La Procura di Taranto ha aperto un’indagine per omicidio colposo e caporalato. La vittima, di 38 anni, lavorava in condizioni sospette nel fondo agricolo. L’indagine riguarda le circostanze della morte e le eventuali responsabilità legate alle pratiche di sfruttamento lavorativo.

Rajwinder Sidhu Sing, 38enne di origine indiana, fu trovato morto il 26 maggio del 2024 in un fondo agricolo di Laterza (Taranto) e il titolare del terreno, Giovanni Giannico, fu indagato per omicidio colposo e caporalato dalla Procura di Taranto. All’epoca dei fatti sostenne di aver trovato il lavoratore riverso per terra, svenuto e privo di conoscenza, versione che non convinse gli inquirenti soprattutto per le condizioni nelle quali fu rinvenuto il corpo suscitando dubbi anche l’orario del ritrovamento. Ora due persone sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”, condotta dai carabinieri di Taranto su disposizione del gip Mariano Robertiello che ha condiviso la richiesta dei pm Filly Di Tursi e Francesco Ciardo della Procura di Taranto guidata da Eugenia Pontassuglia. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Caporalato, bracciante indiano morto nei campi di Laterza: arrestato imprenditore agricolo col figlio

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02-06-2026 - Lotta al Caporalato, l'impegno del Comune

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