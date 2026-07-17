Capomastro ucciso assolto il ragazzo accusato dell’omicidio

Il giovane accusato di aver ucciso con diverse coltellate il capomastro, avvenuto in un cantiere, è stato assolto. La sentenza ha riconosciuto che al momento del fatto il ragazzo era incapace di intendere e di volere. Il processo si è concluso con questa decisione, che ha escluso ogni responsabilità penale per l’imputato, all’epoca minorenne.

Perugia, 17 luglio 2026 – Assolto perché, al momento del delitto, era incapace di intendere e di volere. Si è concluso con questa sentenza il processo all’allora minorenne accusato di aver ucciso a coltellate Salvatore Postiglione, capomastro della ditta edile per la quale il giovanissimo aveva lavorato. L’omicidio avvenne al novembre 2024, in un parcheggio alla prima periferia di Foligno. La sentenza arriva alla luce della consulenza psichiatrica del Tribunale per i minori di Perugia, consulenza nella quale si evidenziava l’incapacità del ragazzo, oggi maggiorenne, ma anche la sua pericolosità sociale, ritenuta comunque controllabile. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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