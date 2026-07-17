Il voto sulla delibera comunale con le nuove Norme tecniche attuative del Piano regolatore è stato rinviato. Regione e Comune hanno deciso di tornare al tavolo di confronto previsto per martedì prossimo, per affrontare le criticità sollevate dalla direzione regionale Urbanistica. La decisione interrompe temporaneamente il processo di approvazione in Aula, in attesa di trovare un accordo che possa superare le divergenze emerse.

Il verdetto sul futuro dell'urbanistica capitolina è appeso al tavolo di confronto fissato per martedì prossimo, quando Regione e Campidoglio cercheranno il modo di superare le criticità sollevate dalla direzione regionale Urbanistica sulla delibera comunale che contiene le nuove Norme tecniche attuative del Piano regolatore. Delibera che ieri, di fatto, ha subìto in Assemblea capitolina una pesante battuta d'arresto. La seduta in cui si attendeva l'approvazione finale delle nuove Nta è stata infatti rinviata a giovedì prossimo, in attesa che i tecnici regionali e comunali trovino la quadra. Nel frattempo, un aiuto per oliare il processo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caos urbanistica, salta il voto in Aula. Regione e Comune si rimettono al tavolo

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