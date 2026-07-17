Il sindaco di Filottrano ha dichiarato che non ha aggredito un giornalista a Civitanova, ma che ha assistito il generale in difficoltà durante un episodio avvenuto ieri. Secondo le sue parole, il generale Vannacci era in situazione complicata e lui si è limitato a intervenire per aiutarlo. Nessuna notizia di colpi o contatti violenti, solo un intervento di supporto in un momento di disagio. La vicenda ha generato molte discussioni sui social e tra i cittadini.

Filottrano, 17 luglio 2026 – Sindaco Paolorossi ci spiega cos’è successo a Civitanova? L’accusano di aver aggredito un giornalista, è vero? “Non c’è stata nessuna aggressione, il generale (Vannacci ndr) era in difficoltà e l’ho aiutato. Se tu ti trovi in difficoltà io t’aiuto. Mia moglie mi dice che mi dovrei fare i c.i miei? Non mi piace”. Ma non le sembra di aver esagerato? “Ma quale esagerato, quello andava a casa gonfio se non lo fermavano”. Cioè: lei ha visto un pericolo concreto verso il generale? “Il pericolo era totale perché quella persona non doveva stare lì e invece è riuscita ad arrivare lì. La conferenza stampa c’era stata, continuava ad attaccarlo, il generale gli ha chiesto di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi come “Hannibal”: “Ho solo difeso il generale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi si maschera da Hannibal e replica all’inviato di Fedez: “Non l’ho aggredito”. La verità nel video

Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi si maschera da Hannibal e smentisce l’aggressione: “Ma quel giornalista era petulante”Un sindaco si è presentato in pubblico indossando una maschera ispirata a un personaggio cinematografico, smentendo un presunto episodio di...

Temi più discussi: Caos allo Shada all'evento con Vannacci: Aggredito dal sindaco di Filottrano. Paolorossi nega: Nessuna violenza, era un disturbatore; Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi si maschera da Hannibal e replica all’inviato di Fedez: Non l’ho aggredito. La verità nel video; In tanti allo Shada per Vannacci.L’obiettivo è il 30% come l’Afd. Il generale ha fatto il pieno di giovani; Vannacci a Civitanova il 15 luglio: la tappa regionale allo Shada.

Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi come Hannibal: Ho solo difeso il generaleIl primo cittadino di Filottrano ha indossato la maschera del film: Perché dicono che ho aggredito quel giornalista, tutto falso: ora lo querelo. La violenza sta a sinistra ... ilrestodelcarlino.it

Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi si maschera da Hannibal e smentisce l’aggressione: Ma quel giornalista era petulanteReplica dura e ironica alle parole di Ivan Grieco, che l’ha accusato di averlo strattonato e avergli strappato la telecamera allo Shada di Civitanova durante la manifestazione del generale. E posta un ... msn.com

Caos allo Shada all'evento con Vannacci: Aggredito dal sindaco di Filottrano. Paolorossi nega: Nessuna violenza, era un disturbatore x.com