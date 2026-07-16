Filottrano, 16 luglio 2026 - “Avete visto che “aggressione?”. Eccomi: Luca “Hannibal Lecter”. A sentire qualcuno avrei massacrato un blogger, peccato che la realtà racconti un’altra storia. Siete tutti maledetti sinistri e fomentatori di odio, sostenitori di persone che assaltano le forze dell’ordine. Se la mia è aggressione, allora quello che fate voi ad ogni manifestazione cos’è?”. L’immagine provocatoria del primo cittadino. Il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi torna, con il suo stile provocatorio, sulla vicenda di ieri allo Shada di Civitanova Marche, dove l'incontro politico con il generale Roberto Vannacci, organizzato per incontrare iscritti e simpatizzanti del suo partito, Futuro Nazionale, si è trasformato in un acceso scontro mediatico e fisico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos allo Shada per Vannacci, il sindaco Paolorossi si maschera da Hannibal e replica all’inviato di Fedez: “Non l’ho aggredito”. La verità nel video

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