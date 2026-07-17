Arezzo ha diffuso un vademecum rivolto ai proprietari di animali domestici per proteggerli dal caldo intenso. Il documento fornisce indicazioni su come comportarsi con cani, gatti e altri animali durante le ondate di temperature elevate. La comunicazione è stata resa pubblica dal Comune e mira a prevenire rischi legati alle alte temperature. Al momento, non ci sono altre misure o interventi annunciati in relazione alla questione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Con il caldo che in questi giorni ha trasformato Arezzo in una teglia ventilata male, arriva il vademecum per proteggere cani, gatti e altri animali domestici dalle temperature roventi. Una raccolta di raccomandazioni semplici, perfino elementari, ma evidentemente necessarie in un Paese dove ogni estate qualcuno scopre con meraviglia che lasciare un cane al sole, senz’acqua e sopra un pavimento bollente potrebbe non essere un trattamento termale. Il principio di partenza è chiaro: gli animali sono esseri senzienti, membri delle famiglie e affetti da proteggere. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lortica.it - Cani al fresco, padroni sotto osservazione: ad Arezzo arriva il vademecum contro il caldo e la bischeraggine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo precoce: il vademecum per proteggere cani e gatti dai rischiCon l’arrivo di temperature elevate, è fondamentale riconoscere i segnali di un colpo di calore nei cani e nei gatti, come sudorazione eccessiva,...

Caldo estremo e animali: il Comune di Siena pubblica il vademecum per tutelare cani e gattiIl Comune di Siena ha pubblicato un vademecum per proteggere cani e gatti dai colpi di calore.

Terni, la cattedrale vietata ai cani: I padroni sono inciviliTERNI Il cartello non lascia dubbi: in Santa Maria Assunta, il Duomo di Terni, è' vietato l'ingresso ai cani. E per far capire al primo sguardo l'antifona è stato disegnato tanto di cerchio rosso ... ilmessaggero.it

Viaggio tra i superpoteri del cane, per imparare a essere padroni miglioriJennifer S. Holland ha visitato fattorie, riserve di caccia, centri di addestramento. Ha intervistato scienziati ed etologi ma ha anche accarezzato molti cani, da quelli capaci di riconoscere a naso ... iodonna.it