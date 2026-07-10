Caldo estremo e animali | il Comune di Siena pubblica il vademecum per tutelare cani e gatti

Il Comune di Siena ha pubblicato un vademecum per proteggere cani e gatti dai colpi di calore. La guida è stata realizzata dall’assessora all’ambiente e dal garante per la tutela degli animali e disponibile sul sito del Comune. Lo scopo è fornire indicazioni pratiche per prevenire rischi legati alle alte temperature.

SIENA – Un vademecum per proteggere cani e gatti dai colpi di calore. È quello realizzato dall’assessora all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi, insieme al garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Siena, Sara Landi, e pubblicato sul sito Siena Comunica. “Sulla base delle linee guida del ministero della salute – sostengono Magi e Landi – abbiamo realizzato una guida pratica per proteggere cani e gatti dal caldo estivo e prevenire il colpo di calore. Con l’aumento delle temperature, anche i nostri amici a quattro zampe possono andare incontro a problemi di salute. Il caldo intenso può favorire il colpo di calore, la disidratazione e un rapido affaticamento, anche dopo passeggiate brevi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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