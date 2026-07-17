Campionati Nazionali ASI | sport e condivisione tra giovani talenti in Abruzzo

Notizia in breve

In Abruzzo si sono svolti i Campionati Nazionali ASI di calcio e nuoto, coinvolgendo centinaia di giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. Le competizioni si sono tenute in diverse strutture della zona, con partecipanti che hanno gareggiato in ambito amatoriale. L'evento ha visto la presenza di pubblico e familiari, favorendo momenti di socializzazione e scambio tra i partecipanti. Le gare si sono concluse con premi e riconoscimenti per le diverse categorie.