Campionati Nazionali ASI | sport e condivisione tra giovani talenti in Abruzzo
In Abruzzo si sono svolti i Campionati Nazionali ASI di calcio e nuoto, coinvolgendo centinaia di giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. Le competizioni si sono tenute in diverse strutture della zona, con partecipanti che hanno gareggiato in ambito amatoriale. L'evento ha visto la presenza di pubblico e familiari, favorendo momenti di socializzazione e scambio tra i partecipanti. Le gare si sono concluse con premi e riconoscimenti per le diverse categorie.
ASI: Campionati Nazionali di Calcio e Nuoto in Abruzzo. ROMA (ITALPRESS) – In Abruzzo, i recenti Campionati Nazionali ASI di calcio e nuoto hanno riunito centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia, creando un’atmosfera di sport, amicizia e condivisione. Questa manifestazione ha dimostrato che il vero valore dello sport va oltre la competizione, riunendo storie e passioni sotto l’insegna di ASI. ASI Play: Un Viaggio tra Emozioni e Storia. Il programma ASI Play racconta le emozioni di un evento che incarna perfettamente la missione dell’ente: promuovere lo sport come mezzo di incontro e crescita personale. Nella decima puntata dello show, si parla anche del Trofeo Bravin, storica competizione di atletica leggera che quest’anno è stata dedicata alla memoria di Sandro Giorgi, fondatore della manifestazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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