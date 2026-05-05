Tennis si svolgeranno a Napoli i campionati italiani giovanili | in gara i migliori futuri talenti nazionali
A Napoli si terranno i Campionati italiani giovanili di tennis 2026, organizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La competizione vede in campo alcuni dei più promettenti talenti nazionali under 18. La manifestazione si svolgerà nel centro tennistico della città, coinvolgendo giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento rappresenta un’occasione per mettere in mostra le future promesse del tennis italiano.
La Federazione Italiana Tennis e Padel ha scelto Napoli per organizzare i Campionati italiani giovanili di tennis 2026. Dal 31 agosto al 6 settembre prossimi si disputeranno al Tennis Club Napoli i Tricolori Under 13 maschili con in gara tutti i migliori talenti nazionali della categoria.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Due titoli italiani per Sofia Napoli ai Criteria nazionali giovaniliL’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è risultata la migliore d’Italia nei 200 misti e nei 400 misti.
Due titoli italiani per Sofia Napoli ai Criteria Nazionali Giovanili di RiccioneArezzo, 3 aprile 2026 – Due titoli italiani per Sofia Napoli ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Internazionali di Roma, oggi il sorteggio: gli azzurri in gara e la conferma Djokovic, wild card per l’algherese Carboni; Roma, Piazza del Popolo diventa un campo da tennis: al via le pre-qualificazioni gratuite; Da Roma inizia la grande estate italiana della Casa dello Sport; A Roma i campioni del tennis danno il via alla grande estate nella Casa dello Sport.
Tennis. A Cervia la Came Cup: nuovo Challenger ATPCervia si appresta ad accogliere di nuovo il grande tennis internazionale. Trentacinque anni dopo il torneo Challenger Series vinto dall’italo-svizzero Claudio Mezzadri (in quel caso al Circolo Tennis ... ravennawebtv.it
Tennis giovanile. Mauro e Berretti puntano in alto al 'Città di Prato'Eleonora Mauro e Francesca Berretti, tesserate per il Circolo Tennis Firenze, in cerca di gloria al World Tennis Under ... msn.com
Dal campo agli eSports Frances Tiafoe e Katie Boulter hanno sfidato i giovani fan a @tennisclash - facebook.com facebook
#Sarri tuona: “L’orario del derby alle 12.30 è insulto a Roma, ai club e ai tifosi: qualcuno deve pagare. Gli orari degli Internazionali di Tennis si sanno da 2 anni. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dimettersi. Io non farò interviste per p x.com