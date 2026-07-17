cambio a scuola assegnati i nuovi presidi

Sono stati assegnati i nuovi dirigenti scolastici, mentre le lezioni e gli esami si sono conclusi. La scuola si sta preparando per l'apertura del nuovo anno scolastico, prevista in Toscana per martedì 15 settembre. Le vacanze sono già in corso e le scuole si organizzano in vista dell’inizio delle lezioni. Non sono state comunicate ulteriori modifiche o dettagli sulla ripresa delle attività.

Sono terminate le lezioni e anche gli esami e già, in tempi di vacanze, la scuola si prepara in vista del nuovo anno, che scatterà in Toscana martedì 15 settembre. Le operazioni in corso, condotte dall’Ufficio scolastico regionale, insieme e attraverso i provveditorati provinciali, sta riguardando le procedure di immissione in ruolo dei docenti, ma anche le assegnazioni dei dirigenti scolastici, fra nuove nomine, cambiamenti di sedi e reggenze in posizioni vacanti. La tabella pubblicata dall’Ufficio scolastico regionale – datata 15 luglio e firmata dal dirigente toscano Luciano Tagliaferri – riguarda la mobilità intraregionale, prevista per l’anno 2026-27, ovvero le designazioni dei presidi a coprire poltrone di scuole e istituti di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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