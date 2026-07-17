Callegari | Pirlo ct ecco come giocherebbe l' Italia

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il telecronista ha descritto come potrebbe impostare la squadra un eventuale nuovo allenatore, Andrea Pirlo. Ha spiegato quali giocatori potrebbero essere favoriti e valorizzati nel modulo tattico ipotizzato. La discussione si concentra sulle scelte di formazione e sull’approccio che Pirlo potrebbe adottare per la nazionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali nomi o strategie specifiche, ma si è parlato di un possibile stile di gioco e di alcune linee guida generali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il telecronista analizza il possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra: quali giocatori sarebbero valorizzati?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

callegari pirlo ct ecco come giocherebbe l italia
© Sportmediaset.mediaset.it - Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Colpo di scena Italia: e se il nuovo ct fosse Pirlo? Crollano le quoteNella corsa per il nuovo allenatore della nazionale italiana, le quotazioni di Andrea Pirlo sono salite improvvisamente, facendo crollare le...

Italia, prosegue la caccia al ct: Maldini e Leonardo sognano Guardiola, ma pensano anche a PirloAndrea Pirlo figura nella lista dei candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web