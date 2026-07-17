Callegari | Pirlo ct ecco come giocherebbe l' Italia

Notizia in breve

Il telecronista ha descritto come potrebbe impostare la squadra un eventuale nuovo allenatore, Andrea Pirlo. Ha spiegato quali giocatori potrebbero essere favoriti e valorizzati nel modulo tattico ipotizzato. La discussione si concentra sulle scelte di formazione e sull’approccio che Pirlo potrebbe adottare per la nazionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali nomi o strategie specifiche, ma si è parlato di un possibile stile di gioco e di alcune linee guida generali.