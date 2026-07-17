Ogni giorno di caldo intenso aumenta lo stress per cuore, metabolismo e sistema respiratorio. La situazione interessa soprattutto anziani, persone con patologie croniche e soggetti fragili. Tuttavia, anche giovani e apparentemente sani mostrano segni di affaticamento legati alle alte temperature. L’esperto sottolinea che l’esposizione prolungata al caldo può aggravare condizioni di salute già esistenti e coinvolge un’ampia fascia di popolazione.

Milano, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Ogni giorno in più di esposizione al caldo aumenta lo stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico. Soprattutto negli anziani, nei pazienti cronici, nelle persone fragili, ma sempre più spesso anche in soggetti giovani e apparentemente sani". Punta l'accento sui rischi associati alla durata delle ondate di calore Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano. "Il caldo che sta interessando l'Italia non può più essere considerato soltanto un evento meteorologico eccezionale", spiega il medico. "Le temperature elevate... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caldo, Pregliasco avverte: "Ogni giorno in più aumenta stress per cuore e metabolismo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pregliasco: "Perché il rischio caldo aumenta per chi vive in Alto Adriatico"Il rischio di incidenti legati al caldo intenso è più alto per chi vive nell’Alto Adriatico, secondo un esperto.

Caldo estremo, 670 mila lavoratori a rischio in Italia ogni giorno. Roma e Milano le più esposteOgni giorno, circa 670 mila lavoratori in Italia affrontano temperature elevate che mettono a rischio la loro salute, con Roma e Milano tra le aree...

Temi più discussi: Emergenza caldo, Pregliasco: Un fattore di rischio che si accumula nel tempo; Lunga ondata di calore a Milano: Stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico anche in soggetti giovani e apparentemente sani; Caldo record, i dati del ministero: mortalità in aumento del 3%, effetto limitato agli over 85.

Caldo record, i dati del ministero: mortalità in aumento del 3%, effetto limitato agli over 85'Nel periodo 25-30 giugno appare contenuto anche in rapporto agli altri Paesi europei, statisticamente significativo solo a Torino nell'ondata 18-30 giugno' ... adnkronos.com

Caldo, Pregliasco avverte: Ogni giorno in più aumenta stress per cuore e metabolismo'Effetti ormai evidenti sulla sanità e i temporali non sono che l'altra faccia del cambiamento climatico, serve una risposta strutturale' ... adnkronos.com