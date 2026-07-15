Caldo estremo 670 mila lavoratori a rischio in Italia ogni giorno Roma e Milano le più esposte

Notizia in breve

Ogni giorno, circa 670 mila lavoratori in Italia affrontano temperature elevate che mettono a rischio la loro salute, con Roma e Milano tra le aree più colpite. Secondo uno studio di Greenpeace e Cgil, in cinque anni le giornate considerate pericolose per il caldo sono cresciute del 60%. I settori più coinvolti sono edilizia, logistica e consegne a domicilio. Sono state avanzate richieste di tutele e di una tassa sui profitti delle industrie fossili.