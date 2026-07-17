Caldo in Cina camion spruzzano acqua sulle strade nella città di Urumqi

Notizia in breve

A Urumqi, nella regione autonoma dello Xinjiang, i camion stanno spruzzando acqua sulle strade per raffreddare l’area. La regione sta affrontando una nuova ondata di caldo intenso, con temperature elevate previste per tutta la settimana. L’osservatorio locale ha annunciato che le giornate saranno torride e persistenti.