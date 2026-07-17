Caldo in Cina camion spruzzano acqua sulle strade nella città di Urumqi
A Urumqi, nella regione autonoma dello Xinjiang, i camion stanno spruzzando acqua sulle strade per raffreddare l’area. La regione sta affrontando una nuova ondata di caldo intenso, con temperature elevate previste per tutta la settimana. L’osservatorio locale ha annunciato che le giornate saranno torride e persistenti.
Il caldo tormenta anche la Cina. Una nuova ondata di calore sta interessando ampie zone della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest del Paese; l’osservatorio locale prevede giornate torride per tutta la settimana. Secondo le autorità meteorologiche, nella maggior parte delle zone pianeggianti dello Xinjiang le temperature superano i 35 gradi. Nella città Urumqi girano diversi camion che spruzzano sulla strada dell’ acqua per abbassare la temperatura. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Kobra's Wait Is Finally Over | The Moment Everyone Was Waiting For!
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