Durante l’estate, con l’aumento delle attività sociali e l’uso prolungato di dispositivi elettronici, alcuni bambini possono sperimentare problemi di insonnia. Il cambiamento degli orari e l’esposizione a luci artificiali nelle ore serali possono influire sul sonno. È consigliato mantenere orari regolari, limitare l’uso di schermi prima di dormire e favorire momenti di relax prima di andare a letto. Non ci sono evidenze che l’aumento delle attività estive causi direttamente insonnia, ma le variazioni nelle abitudini quotidiane possono contribuire a disturbi del sonno.

Estate. Vacanza. Cambiano gli orari, si moltiplicano le occasioni di socialità ma forse aumenta anche il tempo trascorso davanti agli schermi nelle ore serali. È una trasformazione naturale della vita familiare, ma che non deve compromettere uno dei principali determinanti della salute in età evolutiva: il sonno. Insomma, si modificano le abitudini. Per fortuna c’è più tempo da passare all’aperto, ci si muove di più, si conoscono nuovi amici. E soprattutto si modificano gli orari. Risultato: si è più liberi. Ma non sempre è un bene: nei bambini e negli adolescenti la maggiore libertà negli orari non dovrebbe tradursi in uno slittamento sistematico dell’ addormentamento o in un utilizzo prolungato di smartphone, tablet e videogiochi fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caldo estremo e vacanze, cosa fare se il bambino soffre d’insonnia e come prevenirla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALDO ESTREMO: come proteggere le piante da interno

Notizie e thread social correlati

Il graduale ravvedimento di tutti davanti al caldo estremo è poca cosa se non viene supportato dalla politicaIl caldo estremo di questi giorni ha raggiunto record storici, alimentando la percezione di un cambiamento climatico irreversibile.

Leggi anche: Ansia, insonnia e il "capo" come minaccia: cosa fare quando il lavoro diventa una malattia

Temi più discussi: Caldo estremo, situazione critica dal 15 luglio; Caldo estremo sul lavoro, la Cgil: Ecco come tutelare i lavoratori; Caldo, cambiano le vacanze: meno mare. Cos'è il coolcationing e quali sono le mete perfette per stare al fresco; Vacanze: la tendenza dell’estate 2026 è coolcationing.

Meglio il condizionatore che partire? Vacanze e caldo estremo, il Meridione sarà ancora una meta? questa sera nuova diretta per abbonati! youtube.com/watch?v=4erWZf… x.com

L'Europa si prepara a un'ondata di caldo prolungata con temperature che si avvicinano ai 40°C reddit

Caldo estremo, medico di famiglia in ferie o malore in vacanza: a chi rivolgersi per ricette, visite e urgenzePiù a rischio, con le temperature roventi, anziani e chi soffre di malattie croniche (scompenso cardiaco, diabete e altre patologie). Perché non vanno interrotte le terapie. Occhio ai valori della pre ... corriere.it

Caldo estremo e salute: quali patologie peggiorano con le ondate di caloreIl caldo estremo può peggiorare diverse condizioni di salute. Scopri quali malattie sono più a rischio e come proteggerti ... tuobenessere.it