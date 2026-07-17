Caldo estremo e vacanze cosa fare se il bambino soffre d’insonnia e come prevenirla

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, con l’aumento delle attività sociali e l’uso prolungato di dispositivi elettronici, alcuni bambini possono sperimentare problemi di insonnia. Il cambiamento degli orari e l’esposizione a luci artificiali nelle ore serali possono influire sul sonno. È consigliato mantenere orari regolari, limitare l’uso di schermi prima di dormire e favorire momenti di relax prima di andare a letto. Non ci sono evidenze che l’aumento delle attività estive causi direttamente insonnia, ma le variazioni nelle abitudini quotidiane possono contribuire a disturbi del sonno.

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Estate. Vacanza. Cambiano gli orari, si moltiplicano le occasioni di socialità ma forse aumenta anche il tempo trascorso davanti agli schermi nelle ore serali. È una trasformazione naturale della vita familiare, ma che non deve compromettere uno dei principali determinanti della salute in età evolutiva: il sonno. Insomma, si modificano le abitudini. Per fortuna c’è più tempo da passare all’aperto, ci si muove di più, si conoscono nuovi amici. E soprattutto si modificano gli orari. Risultato: si è più liberi. Ma non sempre è un bene: nei bambini e negli adolescenti la maggiore libertà negli orari non dovrebbe tradursi in uno slittamento sistematico dell’ addormentamento o in un utilizzo prolungato di smartphone, tablet e videogiochi fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Dilei.it

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