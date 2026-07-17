A Firenze prosegue l’emergenza caldo con un codice rosso confermato per domani e domenica 19 luglio. La ondata di calore non mostra segni di miglioramento e si prevede che le temperature rimangano elevate. Si ipotizza una possibile diminuzione delle temperature a partire da martedì. L’allerta riguarda principalmente le fasce orarie più calde e si consiglia di adottare misure di protezione. La situazione rimane critica fino a nuova comunicazione ufficiale.

FIRENZE – L’ondata di calore su Firenze non accenna a diminuire. Il Ministero dellaSalute ha confermato il codice rosso per le giornate di domani, sabato 18 e fino a domenica 19 luglio 1026. Le temperature percepite saranno fino a 39 gradi. Per oggi le rilevazioni del Centro funzionale regionale confermano caldo intenso in città. Alle 10.15, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono stati misurati 35,9 gradi all’Orto Botanico, 34,3 gradi a Boboli e 34 gradi alla stazione Firenze Università, dopo minime notturne comprese tra 23,3 e 25 gradi, valori che testimoniano il persistere delle cosiddette nottitropicali. In Toscana il Lamma prevede per domani temperature minime in lieve aumento e massime in calo di 2-4 gradi sulle pianure settentrionali, altrove in lieve calo, con tassi di umidità esensazione di afa in aumento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: non si ferma l’emergenza, bollino rosso anche domenica. Possibile tregua da martedì

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