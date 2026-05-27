Ondata di caldo senza tregua | Milano Bologna Firenze e Roma da bollino rosso giovedì

Da tgcom24.mediaset.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì, Milano, Bologna, Firenze e Roma sono state classificate con il bollino rosso a causa di temperature elevate. L’Italia sta affrontando una ondata di caldo che ha portato valori ben al di sopra delle medie stagionali, in particolare nelle aree del Centro-Nord. Le temperature sono risultate eccezionalmente alte, determinando condizioni di caldo intenso in diverse città. La situazione meteorologica rimane stabile, con nessuna previsione di calo immediato delle temperature.

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L'Italia continua a fare i conti con temperature eccezionali ben oltre le medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord. Giovedì Bologna, Firenze, Roma e Torino saranno da bollino rosso secondo il Ministero della Salute. Intanto dal Veneto arrivano i primi segnali di cambiamento con temporali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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