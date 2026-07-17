Calciomercato Juve | tre calciatori dichiaratamente in uscita! L’annuncio di Moretto

Tre calciatori sono dichiaratamente in uscita dalla Juventus, secondo quanto annunciato da Moretto. Dopo aver completato alcuni acquisti, la società si concentra ora sulle cessioni. La squadra sta definendo le partenze di questi giocatori, senza indicare ancora i nomi, mentre il mercato si avvicina alla fase più intensa delle operazioni di vendita.

sulle possibili cessioni bianconere. Il mercato della Juventus entra ufficialmente nel vivo e, dopo aver puntellato la rosa con i primi innesti, l’attenzione della dirigenza si sposta inevitabilmente sul fronte caldo delle uscite. Per finanziare i prossimi colpi e alleggerire il monte ingaggi, il club bianconero è pronto a privarsi di alcuni pezzi pregiati. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto direttamente sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita L’esperto ha lanciato un’indiscrezione pesante che ridisegna le strategie del club, svelando tre nomi eccellenti inseriti nella lista dei cedibili: « Ci aspettiamo anche dei movimenti importanti anche in uscita per la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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