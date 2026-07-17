L’Inter sta seguendo due giocatori della Premier League, John Stones e Djed Spence, entrambi con esperienze internazionali e protagonisti con le rispettive nazionali. Stones potrebbe affrontare un derby italiano con la Juventus, mentre Spence è sotto osservazione dopo il Mondiale. Entrambi sono nel mirino del club nerazzurro, che monitora le loro situazioni contrattuali e le eventuali opportunità di mercato.

di Paolo Moramarco L’altro obiettivo è Spance del Tottenham. Dopo il Mondiale, l’ Inter monitora da vicino due profili di esperienza internazionale: John Stones e Djed Spence, entrambi protagonisti con le rispettive nazionali e ora al centro delle strategie di mercato. John Stones, centrale in forma. Stando a quanto riportato da Sky Sports (UK) il difensore ex Manchester City ha impressionato al Mondiale, dimostrando di essere tornato ai suoi migliori livelli fisici e tecnici. Svincolato, Stones è seguito non solo dall’Inter ma anche dalla Juventus, con possibili inserimenti di club di Premier League. Il centrale rappresenta un profilo esperto, in grado di rinforzare subito il reparto difensivo nerazzurro, ma il suo ingaggio e la valutazione tecnica saranno elementi chiave per la trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, si pesca dalla Premier. Per Stones previsto un derby italiano con la Juventus!

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CALCIOMERCATO INTER in 1 MINUTO | 13 LUGLIO

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