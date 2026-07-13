Calciomercato news di oggi in diretta | Inter visite bis per Khalaili e si valuta Stones Roma su Diego Moreira Pellegrino e Tomori per la Juventus

L'Inter ha effettuato due visite consecutive per valutare il centrocampista Khalaili, mentre sta considerando l'acquisto di Stones. La Roma è interessata a Diego Moreira, mentre la Juventus sta seguendo Pellegrino e Tomori. Sono in corso trattative attive tra le principali squadre di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di mercato di oggi, lunedì 13 luglio 2026.

Calciomercato in diretta, le news di oggi lunedì 13 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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DOPPIO COLPO in Difesa dopo Khalaili all'INTER

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