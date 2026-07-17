Calcio | morta la figlia del ct Silvio Baldini

Il 30 aprile, il ct ad interim della nazionale italiana di calcio ha annunciato la scomparsa della figlia, di nome Valentina, di 30 anni. La giovane era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica fin dalla nascita. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali senza ulteriori dettagli. La famiglia si trova ora ad affrontare un momento di grande dolore.

FIRENZE – Un grave lutto ha colpito il ct ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini. Il tecnico tosano ha perso la figlia Valentina, 30 anni, affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio – ha raccontato Baldini-. Mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi,soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità”. Baldini è stata raggiunto da diverse manifestazioni di vicinanza da parte di tutto il mondo dello sport italiano e tra queste quella del Perugia, ex squadra del tecnico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Morta a 30 anni la figlia del CT Silvio Baldini

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