calcio dilettanti cittadella idea gozzo doppio innesto saliceta

La Cittadella Modena sta valutando l’ingaggio di Luca Gozzo, seconda punta del 2004 proveniente dalla Serie D, con esperienze in Nova Romentin e Leon Milano. La squadra sta anche considerando un doppio inserimento di Saliceta. In attesa di decisioni sul futuro di Caprioni, Gozzo potrebbe rafforzare l’attacco. La società non ha ancora annunciato ufficialmente l’operazione.

La Cittadella Modena potrebbe inserire un’ultima pedina nel suo attacco rivoluzionato. In attesa di capire cosa farà Caprioni, nel mirino è finito Luca Gozzo, seconda punta classe 2004 che arriva dall’ultima stagione giocata in D fra Nova Romentin e Leon Milano in cui in tutto ha messo insieme 20 presenze con 4 reti e un assist. Per lui un percorso di spessore cominciato nelle giovabili a Crotone, fino al debutto in Serie B del 30 aprile 2022 nel 3-3 sul campo del Pordenone, quando Modesto lo mise dentro nel finale a posto di Marras. Coi calabresi da segnalare gli 11 gol in 32 gare con la Primavera dal 2020 al 2022. Per lui in tutto già oltre 70 presenze in serie D con 7 gol e 6 assist con le maglie anche di Mori Santo Stefano, Corticella e Varesina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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