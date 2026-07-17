Cafu | Io Messi e il record delle tre finali Mondiali | ecco cosa si prova

Cafu ha parlato della finale di un Mondiale, menzionando di aver disputato tre finali e di aver condiviso questa esperienza con Messi. Ha descritto le emozioni legate a questi incontri, senza entrare in dettagli specifici sugli eventi o sui risultati. Le sue parole si sono concentrate sul significato di aver partecipato a tre finali mondiali, senza approfondire aspetti tecnici o analisi sportive.

Ci sono record che raccontano una vita, traguardi che possono essere compresi solo da chi li ha vissuti sulla propria pelle. Come la finale di un Mondiale. Quando Lionel Messi entrerà in campo per disputare la sua terza finale di Coppa del Mondo, eguaglierà un primato che fino a oggi apparteneva soltanto a me. Saremo gli unici due calciatori nella storia ad averne giocate tre, una continuità ai massimi livelli che nel calcio moderno è quasi impossibile mantenere. La finale mondiale è il sogno di ogni bambino: arrivarci significa aver raggiunto il punto più alto della carriera. Tornarci è la conferma di appartenere all’élite assoluta, ma arrivare alla terza cambia completamente il significato del viaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Cafu Played In Three Consecutive World Cup Finals. 1994, 1998, 2002. Nobody Has Done It Since

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