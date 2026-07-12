Messi un nuovo record ai Mondiali 2026 | ecco qual è

Messi ha stabilito un nuovo record ai Mondiali 2026, anche se non ha segnato nella partita vinta dall’Argentina contro la Svizzera. La squadra ha ottenuto la vittoria, ma il giocatore non ha realizzato gol. La partita si è conclusa con il risultato favorevole all’Albiceleste. La notizia del record si aggiunge alla sua carriera nel torneo mondiale.

Un nuovo record per Leo Messi ai Mondiali 2026, nonostante questa notte non abbia segnato nella vittoria dell’Albiceleste contro la Svizzera.??? #FIFAWorldCup pic.twitter.com4fY2L0d5Ci — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026 Il nuovo record di Messi. Dopo aver già fatto la storia diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali, in particolare dopo la tripletta contro l’Algeria, superando Miroslav Klose, Messi continua a infrangere record. Con otto gol dall’inizio dei Mondiali del 2026, l’argentino continua a trascinare la sua nazionale, che affronterà l’Inghilterra in semifinale, ed è in testa alla classifica marcatori a parimerito con il francese Mbappe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Messi Riscrive la Storia Nuovo Record Mondiale

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