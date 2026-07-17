Caccia | muro contro muro opposizioni critiche e agricoltori favorevoli

Continua il muro contro muro sul Ddl di riforma della legge sulla caccia, la 157 del 1992 provvedimento che è all’esame della Commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato al Senato. Da un lato le opposizioni che hanno presentato al Ddl 1552 oltre un milione di emendamenti. Dall’altro il mondo agricolo, particolarmente danneggiato dalla fauna selvatica, che nelle audizioni alle commissioni parlamentari ha confermato il proprio sostegno al progetto di riforma. «Abbiamo depositato 1 milione di emendamenti al ddl caccia. Un milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo, che non intende regolamentare la caccia, ma devastare animali e natura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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