Sanità muro contro muro in viale Aldo Moro | Numeri impietosi
Nella regione si susseguono tensioni tra le istituzioni sul tema della sanità, con scontri di cifre tra i rappresentanti regionali. Il presidente ha annunciato che si punta a un pareggio di bilancio nel settore sanitario entro il 2026, mentre altri esponenti riportano dati che dipingono una situazione più difficile. La discussione si concentra sulle modalità e sui risultati raggiunti, senza trovare ancora un accordo condiviso.
Guerra di cifre in Regione. Al centro del dibattito, l’annuncio del presidente, Michele de Pascale, circa il raggiungimento del pareggio di bilancio sanitario entro il 2026. Una "svolta" che il centrodestra in blocco contesta. Il primo cortocircuito numerico riguarda l'entità del disavanzo. Nel.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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