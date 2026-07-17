Burnham sarà il nuovo leader del Partito Laburista e, di conseguenza, il prossimo primo ministro britannico, diventando il settimo in un decennio. La nomina avverrà venerdì, dopo aver assunto la guida del partito lunedì. La sua leadership mira a contrastare l’ascesa del movimento populista Reform UK.

Lunedì e diventerà venerdì il leader del Partito Laburista al governo in Gran Bretagna, l’ultimo passo prima di diventare il settimo primo ministro del paese in un decennio, con la promessa di contrastare l’ascesa del movimento populista Reform UK. In una “conferenza speciale” che si terrà venerdì, Burnham, che si è guadagnato l’appellativo regale per la sua determinazione, da sindaco della Greater Manchester, nel difendere gli interessi della regione, verrà eletto dopo aver ottenuto un sostegno schiacciante dai parlamentari laburisti. L’evento è poco più di una formalità prima che lunedì sostituisca Keir Starmer alla guida del Regno Unito, giorno in cui il partito sarà ansioso di conoscere la sua squadra di governo e di saperne di più sul suo approccio alla politica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Burnham diventerà il 59° primo ministro britannico

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Burnham urged to reverse Brexit if he is next prime minister

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